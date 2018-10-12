Роскосмос предложили вернуть под контроль Минобороны РФ

В Государственной думе предложили вернуть корпорацию «Роскосмос» под контроль Министерства обороны и создать Космические силы России. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. По мнению депутата, «эту структуру нужно возвращать в военное ведомство».

Шерин придерживается позиции, что «череда неприятных событий» является результатом «гражданского раздолбайства, которое имеет место».

«Все-таки военные люди более дисциплинированные и ответственные. Люди в погонах должны вернуться в космос. У нас есть ВКС, а должны быть Космические силы», - передает РИА Новости слова зампреда.

Напомним, в четверг, 11 октября, при старте ракеты «Союз» с космодрома Байконур произошла авария. Экипаж в составе российского и американского космонавтов успешно приземлился с помощью спасательной системы.