Британия отказалась от поставок в Россию субстанций для обезболивающих лекарств

Великобритания не будет поставлять в Россию субстанции для производства обезболивающих лекарств. Такое заявление сделал глава Московского эндокринного завода Михаил Фонарев.

Накануне Всемирного дня хосписной и паллиативной помощи он сообщил, что российское производство находится в зависимости от опийных субстанций, покупаемых в разных странах, которые ранее ввели антироссийские ограничения. По мнению Фонарева, такая ситуация может негативно отразиться на обеспечении лекарственной безопасности РФ.

При этом руководитель предприятия подчеркнул, что для культивации собственных сортов снотворного мака на территории РФ с целью обретения независимости в части производства обезболивающих препаратов необходимо поменять действующее российское законодательство.

Ранее сообщалось, что Госслужба Украины, занимающаяся лекарственными средствами и контролем за наркотиками, запретила ввоз в страну и продажу более 40 российских препаратов.