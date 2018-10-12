Ученые нашли спасшую Землю планету

Ученые недавно пришли к выводу о том, что в нашей Солнечной системе могла быть еще одна планета. Но ее «выгнал» Юпитер, который, предположительно, имел более сильное гравитационное поле. Дэвид Несворни, ученый-планетолог из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере, США, высказал мнение о том, что такая планета получилась как бы «мучеником»: если бы ее не было, то Юпитер «выселил бы» либо Уран, либо Нептун. Его выводы можно прочесть в журнале Scientific American.

Несворни несколько лет пытался смоделировать гравитационные взаимодействия в нашей Солнечной системе. Он был убежден, что ранее границы нашей галактики были несколько иными, чем сейчас.

Ученый входит в группу исследователей, которые работают над тем, чтобы понять, каким образом родилась Солнечная система и почему планеты расположились именно таким образом. Они использовали сложные математические и компьютерные модели, чтобы воссоздать первые несколько сот миллионов лет жизни нашей галактики, показать, как сталкивались планеты, которые изначально находились довольно близко друг к другу, и объяснить, почему они «перепрыгивали» с одной орбиты на другую.

Каждый раз группа ученых, меняя переменные, приходила к одному и тому же выводу: из-за сильного гравитационного поля Юпитера либо Уран, либо Нептун оказывались «выброшенными» за границы галактики. Однако мы видим, что обе планеты на своих местах. И их даже посещали космические аппараты. Что-то не складывалось.

Именно тогда Несворни пришел к выводу, что была некая «планета-мученик». До нее и дотянулся Юпитер и просто «выселил» за пояс Койпера. Ученый посчитал, что в нашей системе было еще одно довольно крупное космическое тело. Однако Юпитер конкуренции не потерпел и «выселил» девятую планету. Потому что в противном случае он «швырял бы» за пояс Койпера существующие на своих местах или Уран, или Нептун.

Несворни смог подсчитать, где находилась девятая планета и как примерно она выглядела. По словам ученого, она располагалась примерно между первоначальными орбитами Сатурна и Урана. Она почти в 16 раз превосходила Землю по размерам, а по массе была примерно равна Урану и Нептуну.

Кстати, по предположению ученых, такой «мученик» спас и Землю. Именно потому, что Юпитер направил все свое гравитационное взаимодействие против некоей девятой планеты, которая имела неосторожность приблизится к гиганту, нашей «колыбели человечества» удалось остаться на своей орбите - на нее у Юпитера просто не хватило сил.