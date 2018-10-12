Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые нашли спасшую Землю планету

Екатерина ГАБЕЛЬ
13:49 12.10.2018
Планетологи предположили, что сильное гравитационное поле Юпитера просто вытолкнуло девятую планету за границы нашей Вселенной.
Ученые нашли спасшую Землю планету
Фото: pixabay

Ученые недавно пришли к выводу о том, что в нашей Солнечной системе могла быть еще одна планета. Но ее «выгнал» Юпитер, который, предположительно, имел более сильное гравитационное поле. Дэвид Несворни, ученый-планетолог из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере, США, высказал мнение о том, что такая планета получилась как бы «мучеником»: если бы ее не было, то Юпитер «выселил бы» либо Уран, либо Нептун. Его выводы можно прочесть в журнале Scientific American.

Несворни несколько лет пытался смоделировать гравитационные взаимодействия в нашей Солнечной системе. Он был убежден, что ранее границы нашей галактики были несколько иными, чем сейчас.

Ученый входит в группу исследователей, которые работают над тем, чтобы понять, каким образом родилась Солнечная система и почему планеты расположились именно таким образом. Они использовали сложные математические и компьютерные модели, чтобы воссоздать первые несколько сот миллионов лет жизни нашей галактики, показать, как сталкивались планеты, которые изначально находились довольно близко друг к другу, и объяснить, почему они «перепрыгивали» с одной орбиты на другую.

Каждый раз группа ученых, меняя переменные, приходила к одному и тому же выводу: из-за сильного гравитационного поля Юпитера либо Уран, либо Нептун оказывались «выброшенными» за границы галактики. Однако мы видим, что обе планеты на своих местах. И их даже посещали космические аппараты. Что-то не складывалось.

Именно тогда Несворни пришел к выводу, что была некая «планета-мученик». До нее и дотянулся Юпитер и просто «выселил» за пояс Койпера. Ученый посчитал, что в нашей системе было еще одно довольно крупное космическое тело. Однако Юпитер конкуренции не потерпел и «выселил» девятую планету.  Потому что в противном случае он «швырял бы» за пояс Койпера существующие на своих местах или Уран, или Нептун.

Несворни смог подсчитать, где находилась девятая планета и как примерно она выглядела. По словам ученого, она располагалась примерно между первоначальными орбитами Сатурна и Урана. Она почти в 16 раз превосходила Землю по размерам, а по массе была примерно равна Урану и Нептуну.

Кстати, по предположению ученых, такой «мученик» спас и Землю. Именно потому, что Юпитер направил все свое гравитационное взаимодействие против некоей девятой планеты, которая имела неосторожность приблизится к гиганту, нашей «колыбели человечества» удалось остаться на своей орбите - на нее у Юпитера просто не хватило сил.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.10.2018, 13:05
ФАС обязала четыре авиакомпании снизить тарифы на перевозку пассажиров
Дата12.10.2018, 08:38
Шойгу назвал Узбекистан стратегическим партнером России в Центральной Азии
Дата12.10.2018, 10:17
Нурмагомедов и Макгрегор отстранены от боев
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата12.10.2018, 10:58
Новейшую российскую стелс-ракету Х-101 показали вблизи
Дата09.10.2018, 11:57
Таинственная гибель БК-31: какое спецзадание выполнял бронекатер под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:18 В стране и мире
Бюджет Совета Европы на 2019 год будет сформирован без участия России
13:14 В стране и мире
В Кремле выразили крайнюю озабоченность решением Синода по автокефалии на Украине
12:52 В стране и мире
Видео
Мамаев и Кокорин попали в карантинное отделение «Бутырки»
12:36 В стране и мире
Видео
Главу саратовского Минтруда уволили за высказывания о прожиточном минимуме
10:40 В стране и мире
Видео
В Чувашии объявлен день траура по погибшим в ДТП под Чебоксарами
События дня
События дня
Драка Кокорина и Мамаева
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Исследователи рассказали о новом повороте в деле пропавшего Boeing рейса MH370
Ученые раскрыли способ выявления рака при помощи воды
Видео
Яростная схватка быка с медведем попала на видео
К берегам США прибило обломок «Звезды смерти»
«Путешественника во времени» нашли на фотографии 1943 года
Видео
«Фалькатус» в деле: кадры штурма здания бойцами ФСБ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.