Киевский патриархат хочет провести объединительный собор с участием сторонников автокефалии

Киевский патриархат намерен провести чрезвычайный объединительный собор с участием сторонников автокефалии, на котором планируется принять решения по вопросам создания поместной церкви и церковного единства.

В заявлении патриархата отмечается, что он не поддерживает Вселенский патриархат и захват святынь, так как «каждый член Церкви имеет право свободно выбрать центр своего церковного подчинения».

Напомним, ранее началось предоставление автокефалии церкви на Украине с помощью снятия анафемы и восстановления в сане глав неканонических УПЦ КП и УАПЦ Филарета и Макария.