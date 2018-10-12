В Кремле ответили Порошенко предложившему открыть огонь на Донбассе

Своими заявлениями президент Украины Петр Порошенко только нагнетает напряженность в зоне конфликта на Донбассе. Особую тревогу вызывает его предложение использовать на юго-востоке страны оружие. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это идет вразрез с имеющимися договоренностями, которые, на самом деле, и так далеко не скрупулезно выполняются украинской стороной. Мы знаем о продолжающихся обстрелах», - рассказал Дмитрий Песков.

Ранее Петр Порошенко отдал приказ силовикам открывать огонь в Донбассе. Таким образом глава Украины рассчитывает сберечь жизни своих воинов. С пафосной речью Порошенко выступил во время посещения учений «Чистое небо» в Хмельницкой области.

«Российская сторона, как гарант минских договоренностей, может лишь выразить глубокое сожаление в связи с тем, что продолжаются шаги, ведущие к дальнейшему нагнетанию напряженности», - заключил пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков еще раз заострил внимание на том, что Москва не является стороной конфликта и призвал украинские власти к у диалогу с населением самопровозглашенных республик.