В Кремле выразили крайнюю озабоченность решением Синода по автокефалии на Украине

Кремль обеспокоен решением Синода Константинопольского патриархата по автокефалии на Украине и разделяет озабоченность РПЦ по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ранее уже неоднократно говорилось об обеспокоенности данной проблемой.

«Мы крайне озабочены тем, что планировалось предпринять шаги, способные внести раскол в православный мир. Мы весьма обеспокоены тем, что эти решения были приняты», - отметили в Кремле.

Песков также подчеркнул, что правительство не будет вмешиваться в межцерковный диалог.

Напомним, ранее Вселенский патриархат начал предоставление автокефалии церкви на Украине, сняв анафему и восстановив в сане глав неканонических УПЦ КП и УАПЦ Филарета и Макария. Константинопольская православная церковь отменила указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. После этого в РПЦ назвали «беспрецедентно антиканоническими» решения, озвученные по результатам заседания Синода в Стамбуле Константинопольского патриархата.