ФАС обязала четыре авиакомпании снизить тарифы на перевозку пассажиров

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) вынесла предупреждение четырем авиакомпаниям за необоснованные тарифы на внутреннем маршруте Москва - Махачкала. В список попали «Россия», «Победа», «ЮТэйр» и «НордСтар».

Ранее ФАС установила, что цена на билет этих компаний формируется в зависимости от времени покупки и некоего класса бронирования, который устанавливает сама авиакомпания. Хотя стоимость перевозок должна зависеть исключительно от класса обслуживания.

«Авиакомпании должны до 8 ноября 2018 года прекратить устанавливать и применять экономически, технологически и иным образом необоснованные тарифы», - говорится в сообщении антимонопольной службы.

Речь идет о билетах экономического класса. Ранее ФАС уже признавала цены на внутренние перелеты российских авиакомпаний слишком высокими.