Мамаев и Кокорин попали в карантинное отделение «Бутырки»

Игроков «Краснодара» и «Зенита» Павла Мамаева и Александра Кокорина доставили в карантинные камеры Бутырской тюрьмы. Соответствующее заявление сделал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

По его словам, жалоб и претензий у футболистов нет. Секретарь также рассказал, что через десять дней Мамаева и Кокорина переведут в камеры специального блока, где у них будут более комфортные условия содержания, видеонаблюдение и особо пристальное внимание к безопасности. Кроме того, отметил Мельников, там содержится меньше людей.

Ранее сообщалось, что супруге Павла Мамаева Алане неизвестный пообещал тяжелую жизнь для футболиста в тюрьме, если она не переведет на счет шантажиста крупную денежную сумму.

Напомним, футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в одной из столичных кофеен совершили нападение на двух чиновников - директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и директора Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») Сергея Гайсина.

Позже стало известно, что до нападения на чиновников спортсмены избили персонального водителя телеведущей Ольги Ушаковой.