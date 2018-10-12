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Лаборатории смерти: как США превратили Украину в военно-биологический полигон

Ася Иванова-Зуан
13:50 12.10.2018
Украина на сегодняшний день является таким своеобразным военно-биологическим полигоном США
Фото: pixabay

Украина является рекордсменом по количеству американских биолабораторий на территории страны. Об этом «Звезде» рассказала болгарский журналист Ася Иванова-Зуан, занимающаяся расследованием так называемой военно-биологической деятельности США.

«Есть факты, которые подтверждают, что возле границы России располагаются военные объекты, работающие под прикрытием медицинских или научно-исследовательских центров. Главным образом их работа началась после распада СССР, когда американцы просто прочувствовали вакуум и начали открывать такие центры, используя для этой цели бывшие республики СССР. Все эти объекты располагаются возле границ России. Это по меньшей мере 25 стран. Украина является рекордсменом, потому что на ее территории на сегодняшний день располагаются 15 таких военных лабораторий», - рассказала журналист съемочной группе программы «Политический детектив».

По ее словам, главная опасность подобных биолабораторий кроется в том, что их деятельность не контролируется.

«Деятельность этих лабораторий никоим образом не контролируется, потому что они работают при высшей степени секретности. То есть на территории Украины сотрудники биолаборатории преимущественно являются гражданами США и имеют дипломатическую неприкосновенность», - объяснила Иванова-Зуан.

По предположению журналиста, в этих лабораториях разрабатываются опасные вирусы, которые не поддаются лечению.

«На сегодняшний день население Украины является, как бы ужасно это ни звучало, подопытным кроликом американцев. Американцам не жалко действовать или испытывать биологическое оружие на украинцах. То есть они не будут жалеть о них... Получается, что Украина на сегодняшний день является своеобразным военно-биологическом полигоном США», - сказала Иванова-Зуан.

По мнению  журналиста, наличие биолабораторий на территории Украины уже приводит к серьезным последствиям. В качестве примера она привела Одесскую область, где были зафиксированы вспышки несвойственных для региона заболеваний, в том числе сибирской язвы.

«Один из ярких примеров - это Одесская область, где несколько раз были зафиксированы вспышки в том числе сибирской язвы. А сибирская язва - это такое инфекционное заболевание, которое очень редко можно вылечить даже самыми современными препаратами. Появилась информация о вспышках атипичной пневмонии, то есть  новые возбудители болезни, это никоим образом нельзя контролировать», - пояснила Иванова-Зуан.

Об опасных биолабораториях, работающих на территории соседствующих с Россией республик, сообщалось давно. Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе разместил в Сети копии документов, подтверждающих проведение испытаний химического, биологического и бактериологического оружия в стране. Судя по информации, на живых людях была апробированы препараты Harvoni и Sovaldi, созданные американской фармацевтической компанией Gilead Sciences. В отчете говорится, что при испытаниях 30 декабря 2015 года умерло 30 человек. Кроме того, в документе имеется информация об испытаниях дрона-переносчика ядовитых насекомых, патрона-ловушки с токсичным веществом. Также, судя по отчетам, лаборатории выделялись гранты на изучение возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки, атипичной чумы, штаммов особо опасных патогенов и оспенных заболеваний.

Эксперты полагают, что нечто подобное могут разрабатывать и в биолабораториях на территории Украины. Поводом для беспокойства стали вспышки нетипичных для региона смертельных инфекций, которые были зафиксированы на территории страны. В чем причина эпидемий, обрушившихся на Украину? Почему их количество заметно возросло за последние два года? Агенты «Политического детектива» провели собственное расследование. Не пропустите новый выпуск программы в воскресенье в 10:45 на телеканале «Звезда».

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции. 

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