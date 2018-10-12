Главу саратовского Минтруда уволили за высказывания о прожиточном минимуме

Главу Министерства труда и занятости Саратовской области Наталью Соколову уволили после ее заявлений о прожиточном минимуме в 3,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

В сообщении отмечается, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев счел недопустимым пренебрежительное отношение к темам, которые имеют «жизненную важность для людей».

Напомним, Соколова во время заседания рабочей группы комитета по соцполитике в областной думе заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей».

«Макарошки всегда стоят одинаково», - заявила она.

При этом глава ведомства добавила, что в качестве эксперимента может прожить на прожиточный минимум, однако «статус министра» не позволит ей это сделать.