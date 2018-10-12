Борисов доложил Путину о ситуации с аварией ракеты «Союз»

Российский вице-премьер Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с аварией ракеты «Союз» на Байконуре. Об этом сообщили в Кремле.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, о ситуации было кратко доложено на встрече с правительством.

Напомним, в четверг, 11 октября, при старте ракеты «Союз» на космодроме Байконур произошла авария. Позже в корпорации «Роскосмос» раскрыли подробности случившегося. Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что они не будут скрыты в том числе и от США.