Данные тысяч аккредитованных в ЛДНР журналистов передали «Миротворцу»

В Сети появилась конфиденциальная информация об аккредитованных на территории ЛДНР журналистов.

Неизвестные «слили» два списка с личными данными обозревателей. Всего в Сеть попало два списка: в первый включены те, кому разрешена деятельность на территории республики, во второй - те, кому нет. Как сообщает ресурс «Дозор Донбасса», журналисты из этих списков вскоре попадут в базу данных «Миротворца». В числе внесенных в списки оказались в том числе и сотрудники телеканала «Звезда».

В Министерстве информации ДНР прокомментировали ситуацию, заявив, что в курсе произошедшего и занимаются ее разрешением. Представитель ведомства предположил, что утечка данных никак не связана с министерством и является следствием хакерских атак.

Напомним, сайт «Миротворец» известен тем, что на нем публикуются личные данные и адреса ополченцев Донбасса, журналистов, актеров, политиков и других медийных личностей, чьи взгляды не совпадают со взглядами украинского правительства.