В WhatsApp нашли очередную уязвимость

У популярного мессенджера WhatsApp есть уязвимое место, благодаря которому хакеры могут получить доступ к учетной записи пользователей.

Как пишут «Известия», личная информация может стать доступной для злоумышленников в момент ответа пользователя на входящий видеозвонок. По данным газеты, именно тогда хакеры могут взломать оперативную память мессенджера и запустить вредоносную программу.

В материале отмечается, что слабое место было выявлено в конце лета этого года, но спустя примерно месяц разработчики мессенджера заявили о решении проблемы. В то же время специалисты уверяют, что угрозу не устранили полностью и в некоторых версиях WhatsApp она по-прежнему существует.

Газета также предупреждает своих читателей, что аккаунты в WhatsApp могут быть похищены при взломе электронной почты.