Медведев обвинил «отдельные страны» в торговом шантаже

Протекционистские меры отдельных государств часто превращаются в откровенный шантаж. Такое заявление сделал председатель Кабмина РФ Дмитрий Медведев.

На заседании Совета глав правительств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в Душанбе, российский премьер-министр также сообщил, что внешние условия работы ШОС трудно назвать комфортными, поскольку вся система стратегической стабильности подверглась испытаниям.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что России удалось избежать экономического кризиса и не попасть в ловушку политического.