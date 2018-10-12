Из Петропавловской крепости украли «Маску льва»

Из Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге украли экспонат «Маска льва».

Не найдя на привычном месте часть декоративного карниза, специалисты по учету музейных ценностей крепости обратились в правоохранительные органы. Они указали, что отсутствует экспонат «Маска льва».

Инцидент произошел 11 октября около 4 часов дня. Пропажа обнаружилась в момент закрытия выставки. Об этом сообщает РИА Новости.

Между тем в Приморском районе Санкт-Петербурга вечером молния попала в громоотвод самого высокого здания Европы - «Лахта Центра». Момент удара атмосферного разряда удалось запечатлеть на видео. Ролик с записью очевидцы выложили в Сеть. В результате происшествия никто не пострадал.