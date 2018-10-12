Рогозин сообщил о том, когда экипаж аварийного «Союза» отправится к МКС

Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг отправятся на МКС весной следующего года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter. Там же он разместил фотографию с членами экипажа «Союз МС-10», которые благополучно вернулись в Звездный городок.

Экипаж должен был уже находиться на околоземной орбите, однако во время пуска ракеты-носителя сложилась нештатная ситуация. На третей минуте полета двигатели ракеты отключились, и экипаж приземлился в казахстанских степях в спасательной капсуле. Одной из вероятных причин аварии могли стать неполадки в системе отделения одного из четырех блоков первой ступени носителя.

Комиссия Роскосмоса в данный момент ведет проверку на предприятии, где собирали элементы ракеты. Уголовное дело возбудил СК РФ. До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции.