Исследователи рассказали о новом повороте в деле пропавшего Boeing рейса MH370

Примерно месяц назад на страницах издания Daily Star появилась публикация о том, что некие энтузиасты обнаружили в джунглях Камбоджи предмет, похожий на пропавший Boeing 777 рейса MH370.

Британский исследователь Даниэль Бойер взялся за проверку этой гипотезы. Он убежден, что скоро эта тайна XXI века будет раскрыта.

В подтверждение версии о том, что самолет мог рухнуть именно в джунгли, Бойер привел фотографию объекта, который похож на кабину этого типа самолетов. По словам исследователя, он сверил все параметры, и якобы они полностью соответствуют размерам кабин Boeing 777.

«Мы должны как можно скорее добраться до этого объекта, чтобы разгадать эту загадку», - приводит издание слова Бойера.

MH370 вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпура и направлялся в Пекин. На борту было 239 человек. Однако в 12:14 самолет пропал. До сих пор не удалось найти ни одного тела погибшего. Лишь несколько обломков прибило к побережью Мозамбика.

В последнее время выдвигалась версия о том, что самолет не падал в море, а вообще благополучно приземлился где-то в Австралии. Якобы такой маневр нужен был для того, чтобы в дальнейшем использовать Boeing для совершения террористических актов.

Уже неоднократно было заявлено, что предметы, похожие на обломки самолета, находили в джунглях с помощью сервиса Google.Earth.