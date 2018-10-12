На Украине представили собственного «убийцу беспилотников»

Государственное предприятие «Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс"», которое входит в состав госконцерна «Укроборонпром», представило мобильный радиолокационный комплекс охраны периметра «Харза».

Показанный на Международной оборонной выставке «Оружие и безопасность» комплекс предназначен для обеспечения защиты стратегических объектов от нападения диверсионных групп и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным Укроборонпрома, «Харза» осуществляет охрану при помощи радиолокационного наблюдения в любом направлении. Комплекс способен обрабатывать и записывать информацию в диапазонах видимого и инфракрасного излучения, что позволяет ему круглосуточную охранять территории при любой погоде и в разное время суток.

Госконцерн также уверяет, что новинка может эффективно отслеживать и уничтожать потенциальные угрозы на расстоянии. В частности, комплекс способен заметить небольшой беспилотник на расстоянии семь километров, человека - 18 километров, а крупные объекты - 30 километров. Отмечается, что «Харза» может одновременно следить в режиме онлайн за 200 целями.

Комплекс является довольно компактным: он легко размещается на одноосном автомобильном прицепе. Кроме того, для приведения системы в боевую готовность нужно немного времени - примерно семь минут.