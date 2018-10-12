Путин и Лукашенко обсудят российско-белорусское сотрудничество в Могилеве

Президент России Владимир Путин прибыл в Могилев. Первым пунктом в графике рабочей поездки российского лидера стала встреча с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Президенты обсудят вопрос сотрудничества двух стран, причем уже во второй раз за последние три недели. После этого главы государств примут участие в V Форуме регионов, на котором областные предприниматели и руководители из России и Белоруссии могут напрямую заключать договоры о поставках различных товаров. Ожидается, что будет подписано множество контрактов на общую сумму полмиллиарда долларов.