Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк повысил ставки по линейке рублевых вкладов на 0,15-0,5 процентных пункта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Теперь максимальная ставка без учета акционных вкладов составит 5,15%.

Как отмечается в сообщении Сбербанка, такое решение было принято вслед за повышением ЦБ РФ ключевой ставки на 0,25 процентных пункта - до 7,50%.

Кроме того, кредитная организация объявила о запуске промовклада «Рекордный» с диапазоном ставок 6,5-7,1%, который можно открыть до 30 ноября текущего года на срок от семи месяцев до полутора лет. Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей.