В Роскосмосе оценили возможность беспилотного полета МКС

Международная космическая станция сможет продолжить полет в автоматическом режиме, если находящимся на ее борту космонавтам придется вернуться на Землю. Об этом заявил директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев.

«Теоретически может остаться. В ней предусмотрен беспилотный режим. Но мы будем делать все возможное, чтобы этого не допустить, потому что станция все-таки сделана для пилотируемого полета, поэтому будем ускорять запуск очередного экипажа», - сказал Крикалев.

Процедура консервации станции предусмотрена, но она не очень желательна, добавил Крикалев.

«Будем стараться ее избегать», - отметил представитель Роскосмоса.

Также Сергей Крикалев рассказал, насколько придется задержаться на орбите текущему экипажу МКС.