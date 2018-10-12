Экономисты объявили о «дедолларизации» российской экономики

Российские компании стремятся избавиться от американской валюты. Экономисты уже назвали эту тенденцию началом «дедолларизации экономики». Таким образом бизнес стремится застраховать свои риски и перевести большую часть расчетов в другие валюты, сообщают «Известия».

«Компании резервируют средства в национальных валютах тех стран, с которыми торгуют. Например, если раньше расчеты шли через доллары США, то теперь могут осуществляться напрямую», - пояснил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

В банках подтверждают, что пока в структуре расчетов в среднем 60% приходится на доллары США, 35% - на евро и 5% - на все остальные валюты. К слову, говорить о массовом отказе от долларов пока не приходится.

Несмотря на то что консалтинговые компании, которые готовят экспертизы и сделки при реализации инфраструктурных проектов, настоятельно рекомендуют искать новые способы взаиморасчетов.