Погибший в СИЗО актер «Глухаря» Фатеев оставил предсмертную записку

Исполнитель роли участкового в сериале «Глухарь» Михаил Фатеев оставил предсмертную записку.

Актер был найден мертвым в камере московского СИЗО № 3. В обнаруженной записке Фатеев просит ни в чем не винить «соседа, а также сотрудников, администрацию» и психолога учреждения. Кроме того, он указал, что писал ее «без физического и психологического давления». Об этом сообщает «360».

Ранее Фатеев был задержан за переписку откровенного характера с несовершеннолетним подростком, в которой склонял его к близости, иллюстрируя свои желания развратными фото и видео. Вследствие этого актера арестовали. Содержание под стражей планировалось до конца ноября.