В Роскосмосе рассказали, насколько придется задержаться на орбите текущему экипажу МКС

Продолжительность полета текущего экипажа Международной космической станции может увеличиться на несколько дней. Об этом заявил директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев.

«Экипаж, находящийся на борту, будет продолжать свою работу штатно, но программа будет скорректирована. Может быть мы на несколько дней мы продлим полет этого экипажа, но там нет большой возможности продлять его намного», - заявил Крикалев.

Он уточнил, что старт следующего экипажа будет, по возможности, ускорен.

В настоящее время на борту МКС находится экипаж 57-й долговременной экспедиции: командир - космонавт Европейского космического агентства Александр Герст, а также два бортинженера - российский космонавт Сергей Прокопьев и астронавт NASA Серена Ауньон.

Ранее Крикалев назвал возможную причину аварии ракеты-носителя «Союз», из-за которой был прерван полет на МКС космического корабля «Союз МС-10» с очередным экипажем на борту.