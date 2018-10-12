Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Роскосмосе рассказали, насколько придется задержаться на орбите текущему экипажу МКС

Павел Настин
10:55 12.10.2018
По словам директора по пилотируемым космическим программам госкорпорации Сергея Крикалева, сейчас нет возможности оставить экипаж на длительный срок.
Фото: nasa2explore, flickr.com

Продолжительность полета текущего экипажа Международной космической станции может увеличиться на несколько дней. Об этом заявил директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев.

«Экипаж, находящийся на борту, будет продолжать свою работу штатно, но программа будет скорректирована. Может быть мы на несколько дней мы продлим полет этого экипажа, но там нет большой возможности продлять его намного», - заявил Крикалев.

Он уточнил, что старт следующего экипажа будет, по возможности, ускорен.

В настоящее время на борту МКС находится экипаж 57-й долговременной экспедиции: командир - космонавт Европейского космического агентства Александр Герст, а также два бортинженера - российский космонавт Сергей Прокопьев и астронавт NASA Серена Ауньон.

Ранее Крикалев назвал возможную причину аварии ракеты-носителя «Союз», из-за которой был прерван полет на МКС космического корабля «Союз МС-10» с очередным экипажем на борту.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.10.2018, 11:10
Экономисты объявили о «дедолларизации» российской экономики
Дата12.10.2018, 08:38
Шойгу назвал Узбекистан стратегическим партнером России в Центральной Азии
Дата12.10.2018, 10:17
Нурмагомедов и Макгрегор отстранены от боев
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата12.10.2018, 10:58
Новейшую российскую стелс-ракету Х-101 показали вблизи
Дата09.10.2018, 11:57
Таинственная гибель БК-31: какое спецзадание выполнял бронекатер под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:40 В стране и мире
Видео
В Чувашии объявлен день траура по погибшим в ДТП под Чебоксарами
10:29 В стране и мире
Видео
В Роскосмосе назвали причину аварии ракеты-носителя «Союз»
10:17 Спорт
Нурмагомедов и Макгрегор отстранены от боев
09:42 В стране и мире
Видео
Экипаж аварийно приземлившегося «Союза МС-10» прибыл в Москву
07:34 В стране и мире
Видео
В Бурятии полыхает угольный разрез «Тугнуйский»
События дня
События дня
Драка Кокорина и Мамаева
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Исследователи рассказали о новом повороте в деле пропавшего Boeing рейса MH370
Ученые раскрыли способ выявления рака при помощи воды
Видео
Яростная схватка быка с медведем попала на видео
К берегам США прибило обломок «Звезды смерти»
«Путешественника во времени» нашли на фотографии 1943 года
Видео
«Фалькатус» в деле: кадры штурма здания бойцами ФСБ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.