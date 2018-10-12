Работники АЗС в Хабаровске воровали топливо при помощи компьютерного вируса

В Хабаровском крае сотрудники полиции задержали мошенников, которые наживались на топливе с АЗС, на которой сами работали. Всего в поле зрения оперативников оказались 13 человек. Предприимчивые дельцы использовали в своих незаконных схемах вредоносную компьютерную программу.

Специальную аппаратуру подключали к заправочным колонкам и таким образом воровали бензин, сообщили в МВД РФ.

«Недолив составлял не менее 5% от оплаченного объема нефтепродуктов. Похищенное топливо сообщники продавали сторонним лицам. На время проверки программу отключали», - объяснила суть мошеннической схемы официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В квартирах, где проживали задержанные, оперативники обнаружили множество электронной аппаратуры, более десяти миллионов рублей, а также валюту. Возбуждено уголовное дело. Двух подозреваемых заключили под стражу, десять находятся под подпиской о невыезде. В отношении одного фигуранта следствие избрало меру пресечения в виде домашнего ареста.