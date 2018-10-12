В Чувашии объявлен день траура по погибшим в ДТП под Чебоксарами

В Чувашии сегодня объявлен день траура по погибшим в страшной аварии на трассе М7 «Волга». Жертвами ДТП, которое произошло накануне в Чебоксарском районе республики, стали 11 человек. Восемь ранены, шестеро из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, самосвал выехал на встречную полосу и на скорости врезался в микроавтобус, который направлялся из Канаша в Москву. На кадрах с места ЧП видно, насколько серьезные повреждения получил Fiat. Он смят в лепешку.

Все погибшие находились в салоне микроавтобуса. Водитель грузовика задержан, он уже дал показания. Возбуждено уголовное дело.

Происшествие находится на личном контроле главы Чувашии. Он распорядился оказать пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь.