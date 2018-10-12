Ученые нашли в пиве лекарство от рака

В пиве ученые из Германии обнаружили как минимум два вещества, которые полезны для нашего организма. Речь идет о химическом соединении под названием ксантогумол и изо-альфа-горьких кислотах. Последние содержатся в главном ингредиенте пива - хмеле. Об этом рассказали исследователи из немецкого Университета Эрлангена - Нюрнберга. Свои умозаключения они опубликовали на официальном сайте исследовательской организации.

Ксантогумол может предотвращать образование рубцов на печени, а также препятствовать ее изменениям из-за лишнего веса человека. Но самое главное, он, как выяснили ученые, способен уничтожить раковые клетки в этом органе.

А изо-альфа-горькие кислоты участвуют в регулировании уровня глюкозы и метаболизме жиров. Кроме того, эти соединения благотворно влияют на работу печени.

Однако немецкие исследователи делают оговорку, что о положительном эффекте можно говорить только применительно к безалкогольному пиву и прочим напиткам, содержащим хмель.

Исследователи хотят продолжить изыскания, чтобы понять, можно ли с помощью этих соединений бороться с раком, ожирением и другими заболеваниями.