Пассажирский самолет в Индии во время взлета снес оградительную стену аэропорта

В Мумбаи совершил экстренную посадку лайнер авиакомпании Air India, который летел из Тричинополи в Дубай.

По информации NDTV, воздушное судно при взлете задело оградительную стену аэропорта своими шасси и повредило их. В связи с этим командир самолета принял решение повернуть в Мумбаи, где лайнер впоследствии совершил благополучную посадку.

Телеканал отмечает, что во время инцидента никто не пострадал. Также сообщается, что оба пилота воздушного судна в связи с ЧП были временно отстранены от работы. В их отношении начата проверка.