В Роскосмосе назвали причину аварии ракеты-носителя «Союз»

Нештатное срабатывание системы разделения элементов первой ступени ракеты-носителя «Союз» могло стать причиной их столкновения, которое повлекло аварию. Об этом заявил директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев.

«Из того, что мы знаем сейчас, это произошло из-за столкновения элемента первой ступени со второй ступенью. Причиной может быть несрабатывание штатной системы разделения», - заявил Крикалев.

Он добавил, что будут проанализированы все детали произошедшего для установления причин аварии.

Все полеты на ракетах, аналогичных аварийному «Союзу», должны быть приостановлены до определения причины чрезвычайного происшествия, уточнил Крикалев.

Космический корабль «Союз МС-10» прервал полет через две минуты после старта из-за несрабатывания двигателей второй ступени. Спускаемый аппарат благополучно приземлился в Карагандинской области Казахстана. Космонавты не пострадали.