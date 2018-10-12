Украине предрекли столетнее отставание от соседей

Украине понадобится 100 лет, чтобы догнать соседние европейские страны, если темпы роста украинского ВВП останутся на том же уровне, что и сейчас. Такое заявление сделал региональный директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконе.

В беседе с корреспондентом «Экономической правды» специалист отметил, что Украина все еще не преодолела последствия кризиса предыдущих лет. При этом он обратил внимание на то, что в стране «доход на душу населения все еще ниже, чем соответствующие показатели 2014-2015 годов».

По мнению эксперта, в настоящий момент существует риск того, что реформы, проводимые на Украине, остановятся из-за выборов или совсем «развернутся в противоположную сторону».

Ранее сообщалось, что МВФ выдвинул Украине четыре условия для получения нового кредита. При этом фонд сначала собирался потребовать от Киева выполнить взятые на себя обязательства, поскольку у финансовой организации пропало доверие к украинской стороне.