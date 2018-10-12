В МИД РФ заявили о невозможности запугать Россию санкциями

Потенциальные новые санкции Америки по «делу Скрипаля» не смогут повлиять на Россию. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел РФ.

Глава ведомственного департамента по Северной Америке Георгий Борисенко выразил мнение, что позицию России трудно изменить сторонним влиянием. Санкции, которые могут быть введены против страны в ноябре, затронут процесс кредитования российских юрлиц, экспорт и импорт товаров. Борисенко отметил, что Москве фактически «предложили взять на себя несуществующую вину», потому что основанием для новых запретов стало обвинение в адрес РФ в применении химоружия в британском Солсбери, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

«Естественно, никакими ультиматумами Россию запугать невозможно. Наша страна давно уничтожила ранее имевшийся химический арсенал», - передает РИА Новости слова дипломата.

При этом он отметил, что Соединенные Штаты не выполнили идентичные обязательства со своей стороны и им «свой закон надо быстрее применить к самим себе».

Ранее в США признали невозможность применения к России более жестких санкций. По словам помощника министра финансов страны Маршалла Биллингсли, причиной этого является экономика страны, которая гораздо масштабнее и лучше интегрирована в международную финансовую систему и торговлю.