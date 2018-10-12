Экипаж аварийно приземлившегося «Союза МС-10» прибыл в Москву
Следующий полет россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга планируется провести весной 2019 года.
Фото: Дмитрий Рогозин, Twitter
Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что космонавты аварийно приземлившегося в Казахстане экипажа ракеты «Союз МС-10» прибыли с Байконура в Звездный.
«Мы вернулись в Звездный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полет на весну следующего года», - написал он в своем Twitter.
Напомним, в четверг, 11 октября, при старте ракеты «Союз» на космодроме в Байконуре произошла авария. Позже в корпорации «Роскосмос» раскрыли подробности случившегося. Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что они не будут скрыты в том числе и от США.