Ученые раскрыли способ выявления рака при помощи воды

Испанские ученые занимаются разработкой эффективного средства для определения онкологии на ранних этапах, в котором большое значение будет иметь вода. По словам специалиста из Института биофизики Эмилио Хосе Кокинеро, при разработке были изучены два схожих варианта антигенов Tn (появляются в 90% случаев развития рака), отличающиеся лишь одной аминокислотой - сериновой или треониновой.

Как пишет издание Eurekalert, ссылаясь на слова ученого, было установлено, что антигены по-разному ведут себя в воде. Антиген Tn, который связан с треонином, принимает жесткую форму в растворе благодаря водяной молекуле. Обратная реакция происходит с антигеном Tn, связанным с серином. Эмилио Хосе Кокинеро отмечает, что эти различия не наблюдаются в газофазных исследованиях.

Согласно заявлениям специалиста, данный способ отслеживания эволюции молекулы Tn помогает понять, в какой степени развился рак, а также разработать препараты, которые будут наиболее эффективными для ранней диагностики онкологических заболеваний.

Сотрудник Института биофизики также рассказал, что трудность состоит в том, что антиген Tn естественным образом присутствует в организме. То есть если иммунный ответ на Tn крайне низок, то человеческое тело не воспринимает его в качестве инородного объекта. Однако если концентрация опасной молекулы становится выше, это значит, что рак развился.

В завершение беседы с корреспондентом издания ученый добавил, что идеальный сценарий в будущем предполагает создание синтетических молекул, не присутствующих в человеческом организме, однако имеющих точно такую же структуру, как и антиген Tn. Организм будет воспринимать их как инородные тела и даст более сильный иммунный ответ на возникновение злокачественных клеток.