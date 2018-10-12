Посольство РФ в Турции подтвердило задержание полицией двух граждан России

Граждане России Рашид Еникеев и Элан Рахманов задержаны на территории Турции.

Ранее об этом сообщали иностранные информационные агентства, по данным которых, один из них находится в международном розыске и, возможно, связан с деятельностью по нелегальной транспортировке сирийцев на турецкую территорию.

Теперь информацию о задержании подтвердило посольство РФ в Анкаре. Обстоятельства случившегося выясняются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе дипмиссии.

Между тем ранее президент России Владимир Путин встретился в Сочи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров, прошедших в резиденции Бочаров Ручей, российский лидер отметил успехи в развитии отношений двух стран.