Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Чувашии

Пострадавшие в аварии с микроавтобусом в Чувашии находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Ранее сообщалось, что в МВД по Республике Чувашия завели уголовное дело по факту столкновения грузовика с микроавтобусом.

Напомним, жуткое ДТП произошло 11 октября в 19:10 по местному времени на трассе М7 в Чебоксарском районе. Погибли 13 человек, еще девять пострадали.