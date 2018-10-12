Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Чувашии
Врачи оценивают состояние пострадавших в аварии на трассе М7 как тяжелое.
Фото: МВД по Чувашской республике
Пострадавшие в аварии с микроавтобусом в Чувашии находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в региональном минздраве.
Ранее сообщалось, что в МВД по Республике Чувашия завели уголовное дело по факту столкновения грузовика с микроавтобусом.
Напомним, жуткое ДТП произошло 11 октября в 19:10 по местному времени на трассе М7 в Чебоксарском районе. Погибли 13 человек, еще девять пострадали.