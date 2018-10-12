Греция потребовала от Германии репарации за ущерб во Второй мировой войне

Власти Греции будут добиваться от Германии возвращения «оккупационного займа» и возмещения ущерба от оккупации в годы Второй мировой войны. Соответствующее заявление сделал греческий глава Прокопис Павлопулос в ходе встречи с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Мы не выдвигаем этих требований в одностороннем порядке и произвольно. Напротив, мы делаем это в контексте нашей совместной международной и европейской правовой культуры», - приводит пресс-служба президента Греции слова Павлопулоса.

При этом греческий лидер поблагодарил президента Германии за поддержку Греции в годы кризиса и заявил, что Штайнмайер является другом его страны.

Ранее глава комиссии по репарациям польского сейма Аркадиуш Мулярчик заявил, что Польша оценила ущерб, нанесенный Германией в ходе Второй мировой войны, в 850 млрд долларов.