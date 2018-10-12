Космонавты упавшего «Союза» покинули госпиталь

Российский космонавт Александр Овчинин и астронавт NASA Тайлер Хейг, которые находились на борту упавшего накануне космического корабля «Союз», покинули госпиталь.

В настоящий момент принадлежащий Роскосмосу самолет Ту-134, на борту которого могут находиться космонавты, вылетел в Москву.

Напомним, в четверг, 11 октября, во время старта «Союза» с космодрома Байконур произошла нештатная ситуация, в связи с которой Александр Овчинин и Тайлер Хейг вернулись на Землю в специальной капсуле. После аварийного приземления экипаж корабля сразу вышел на связь.

Позже руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал инцидент с ракетой «Союз». По его словам, подобного рода происшествие требует «самого тщательного расследования» с привлечением независимых экспертов, а также с выездом на предприятие и проверкой всех технологических процессов.