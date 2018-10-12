«Ужасающее дно» – глава МИД Венгрии резко раскритиковал политику Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал достигшей «ужасающего дна» политику Киева по отношению к закарпатским венграм. Политик заявил, что она напоминает ему «самые мрачные диктатуры».

Сийярто подверг критике действия Киева в Закарпатье. По его мнению, вследствие них может измениться национальный состав региона. Сийярто также не преминул обвинить Раду в «сговоре с экстремистами».

Глава венгерского МИД заверил, что в случае необходимости венгры, проживающие на Украине, смогут незамедлительно получить помощь Будапешта, и сообщил, что уже обсудил данную тему с заместителем генсека НАТО и представителями Госдепа Соединенных Штатов. Заявление Сийярто опубликовано на портале венгерского правительства.

Ранее консульство Венгрии в Берегово тайно начало выдачу венгерских паспортов украинцам, угощая шампанским в честь получения второго гражданства. Для получения венгерского гражданства необходимо было всего лишь вслух трижды присягнуть на верность Венгрии. После чего в МИД Украины заявили о намерении выслать из страны венгерского консула.