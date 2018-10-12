В Бурятии полыхает угольный разрез «Тугнуйский»

В поселке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии пламя охватило здание горнодобывающей компании «Разрез Тугнуйский». По предварительным данным, горят помещения токарного цеха, кузницы и складов, возможно, бульдозерного склада. Об этом сообщает портал «Байкал-Daily».

Начавшись с кровли, огонь распространился далее. Сотрудники предприятия были эвакуированы, пострадавших среди них нет.

На месте происшествия работают 7 пожарных расчетов. Тушение пожара продолжается.