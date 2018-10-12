Порошенко приказал ВСУ стрелять из всего имеющегося оружия в Донбассе

Украинский лидер Петр Порошенко приказал бойцам ВСУ применять в Донбассе любое имеющееся у них оружие в качестве ответного огня.

«Разрешаю и приказываю применять все имеющиеся в вашем распоряжении силы и средства в качестве огня в ответ для сохранения жизни наших людей», - приводит «Укринформ» слова президента Украины.

Глава государства также подчеркнул, что основной задачей для украинского военного руководства является «не сдать ни одного клочка» земли, сохранив при этом жизнь каждого солдата.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в связи с войной в Донбассе Киев выделяет на оборону страны 6% ВВП, то есть примерно 200 млрд гривен. По словам главы государства, день боевых действий на юго-востоке Незалежной обходится стране в пять миллионов долларов.