Порошенко назвал получение автокефалии «победой над московскими демонами»

Президент Украины Петр Порошенко назвал предоставление автокефалии Украине «большой победой над московскими демонами».

По мнению украинского главы, получение независимости означает ни много ни мало «падение Третьего Рима как древней концептуальной заявки Москвы на мировое господство».

«Это – большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой», — сказано на официальном сайте украинского президента.

Ранее Петр Порошенко призывал жителей Украины молиться, чтобы УПЦ получила автокефалию. Он говорил, что вряд ли Украине легко ее предоставят, в связи с чем «остается только бороться и молиться».