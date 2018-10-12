Неизвестный пригрозил супруге Мамаева тяжелой жизнью для футболиста в тюрьме

Неизвестный начал шантажировать супругу игрока ФК «Краснодар» Павла Мамаева Алану. По словам женщины, злоумышленник сообщил ей, что выложит в открытый доступ интимное видео с ее участием. Кроме того, он пообещал, что в тюрьме ее супругу придется очень тяжко, если она не переведет на счет шантажиста крупную денежную сумму.

Как сообщает газета «Известия», годом ранее хакеры взломали телефон Мамаевой и шантажировали семейную пару, требуя от них 20 тысяч долларов.

Осетинская модель Алана Хубецова вышла замуж за Павла Мамаева в 2013 году. Сейчас у пары двое детей.

В четверг Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца для российского футболиста Павла Мамаева по делу о хулиганстве. Суд также принял решение арестовать на два месяца другого участника скандального инцидента, футболиста Александра Кокорина.

Напомним, футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в одной из столичных кофеен совершили нападение на двух чиновников - директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и директора Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») Сергея Гайсина.

Позже стало известно, что до нападения на чиновников спортсмены избили персонального водителя телеведущей Ольги Ушаковой.