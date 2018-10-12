На Украине похвастались макетом ракеты

На Украине прошла выставка вооружений, на которой были показаны демонстрационные ролики о полевых испытаниях шасси боевой машины и сбора конструкторского макета боевой ракеты.

Оперативно-тактический ракетный комплекс разрабатывается как средство поражения различных целей на расстоянии от 50 до 280 километров, и комплектуется системами навигации и наведения различного типа. Однако, на выставке был показан лишь ознакомительный видеоролик создания прототипа. Об этом сообщает «Украинский милитаристский портал». Сроки производства опытного образца ракеты не сообщаются.

Напомним, ранее на Украине заявили о создании ракет, способных «достать до Москвы». Оружие призвано «поменять риторику переговоров», так как Украина, вооружившись такими ракетами, получит возможность «диктовать условия».