Синоптики рассказали о заблудившейся зиме

Жители центральной России еще несколько дней будут наслаждаться золотой осенью. Об этом рассказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд, комментируя информацию о том, что зима в РФ в этом году может прийти позже обычного.

«До середины следующей недели на высоте 5-5,5 км будет находиться блокирующий антициклон, который не дает проникать холоду в центральные регионы России… А дальше этот блок начнет постепенно распадаться, но очень медленно - не будет резкого перепада из холода в тепло», - рассказал синоптик.

Специалист также посоветовал жителям центральных регионов чаще бывать на улице в эти дни, чтобы вдоволь насладиться «хрустальным» воздухом, который принес азовский антициклон.

«В этом году погода благоприятствует жителям центра», - подчеркнул глава Гидрометцентра.

Вильфанд также рассказал, что жителям Урала уже приходится постоянно кутаться в теплые вещи и брать с собой зонты. В регионе, особенно в Челябинской и Свердловской областях, по словам синоптика, установилась очень некомфортная погода со снегом и дождем. Специалист также подчеркнул, что в 2018 году осень на Урал пришла несколько раньше.

В заключении директор Гидрометцентра все же признал, что продолжительность холодного периода, когда температура осенью из положительных значений переходит в отрицательные, и весной из отрицательных переходит в положительные, сокращается. Вильфанд отметил, что это происходит не стремительно, однако такая тенденция прослеживается. По мнению специалиста, это связано с влиянием глобального потепления.

Ранее синоптики рассказали, когда в России тепло бабьего лета сменят мокрый снег и сильный ветер.