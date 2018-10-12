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Главный университет Сирии выпустил первых переводчиков с русского

Алексей Савелов
06:40 12.10.2018
Русский язык в арабской стране сейчас очень популярен, курсы открывают во многих учебных заведениях.

В Сирийской столице состоялся первый в истории Дамасского университета выпуск кафедры русского языка. Студенты успешно сдали экзамены и теперь сами являются квалифицированными специалистами, способными его преподавать. По их словам, русский язык в Сирии сейчас очень популярен, курсы открывают во многих учебных заведениях. Но зачастую, все построено на простом энтузиазме и профессиональных филологов очень не хватает.

«Это язык дружбы народов и мой отец учился в России пять лет, поэтому я решила учить русский язык и я хочу поехать в Россию», - говорит Хиба Ахмад, выпускница кафедры русского языка Дамасского университета.

В ближайшее время многие их этих выпускников отправятся в Россию, чтобы продолжить обучение уже в наших ВУЗах. Для этого некоторые даже продали свои дома, но признаются поездка того стоит. По сих словам, после получения российского образования их ждет хорошая карьера в Сирии.

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