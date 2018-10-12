Путин и Ким Чен Ын обменялись поздравлениями в честь 70-летия дипломатических отношений

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин обменялись поздравлениями в честь 70-летия дипломатических отношений.

В поздравительном послании, адресованном российскому лидеру, отмечалось, что отношения между странами развивались по «принципу взаимного уважения, добрососедства и выгоды». Ким Чен Ын заверил, что этот принцип продолжает соблюдаться и по сей день, и будет соблюдаться в будущем.

Путин, в свою очередь, выразил убежденность в том, что КНДР и РФ продолжат укрепление связей и развитие трехстороннего сотрудничества с участием Южной Кореи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Yonhap News.

В ответном послании российского президента говорится, что за время сотрудничества Россия и Северная Корея «накопили большой опыт в области конструктивного взаимодействия в различных областях».