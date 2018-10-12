Умер командующий Восточным округом войск Росгвардии Груднов

Умер командующий восточным округом войск национальной гвардии герой России генерал-полковник Игорь Груднов. Ему было 58 лет.

Груднову и его коллегам удалось существенно сократить масштабы браконьерства и вернуть государству огромное количество нелегально добытых биоресурсов.

Генерал –полковник родился в Чистополе в Республике Татарстан. За свою карьеру он служил на командных должностях в управлении внутренних войск МВД СССР и в управлении внутренних войск по Дальнему Востоку и Восточной Сибири.

Также он командовал бригадой на Северном Кавказе и был командующим группировкой «Север» в Чечне. В 2000 году Груднов получил звание Героя России.

На должность командующего восточным округом войск национальной гвардии его назначили в 2016 году.