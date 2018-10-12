Бросившему банку в пассажира автобуса чеченцу дали работу в Грозном
Житель Чечни выложил в интернет видеозапись, в которой он кинул банку в пассажира московского автобуса. Также мужчина кричал «Ахмат-сила».
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что житель республики, бросивший банку в пассажира московского автобуса, будет работать в Грозном. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, житель села Автуры Шалинского района Турпал Хасиев прибыл в Москву на заработки. Теперь же он будет заниматься благоустройством чеченской столицы.
Политик добавил, что хулиган раскаивается в содеяном и подчеркнул, что каждый житель Чечни должен соблюдать правила общественного поведения.
Ранее мужчина опубликовал в Интернете видео, на котором запечатлено, как он кинул банку в сидевшего напротив молодого человека со словами «Ахмат- сила».
Его поведение разозлило Кадырова, и он потребовал дебошира немедленно приехать в Грозный.