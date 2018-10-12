Путин разрешил многодетным семьям брать отпуск в любое время

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон с поправками к Трудовому кодексу РФ о праве многодетных родителей брать отпуск в любое удобное для них время. Соответствующий законопроект опубликован на сайте правовой информации.

Законопроект предполагает, что такое решение позволит семьям чаще проводить совместный отпуск.

Ранее приоритетное право на выбор времени отпуска предполагалось для инвалидов, ветеранов войны, несовершеннолетних и почетных доноров.