База ВВС США во Флориде попала под удар урагана «Майкл»
Стихийное бедствие нанесло серьезный ущерб американской базе.
Видео: FreeSpace, ВКонтакте
База ВВС США Тиндалл в американском штате Флорида попала под удар урагана «Майкл». Об этом сообщается на странице базы в Facebook.
Ранее практически весь персонал базы был эвакуирован. Ураган нанес значительный ущерб территории военного объекта.
«Зона обслуживания самолетов опустошена… Ураган полностью разрушил пристань», - говорится в сообщении.
В четверг утром ураган «Майкл» ослаб до тропического шторма. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере шесть человек. Ущерб, причиненный ураганом, в США оценивают в миллиарды долларов.