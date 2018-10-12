База ВВС США во Флориде попала под удар урагана «Майкл»

База ВВС США Тиндалл в американском штате Флорида попала под удар урагана «Майкл». Об этом сообщается на странице базы в Facebook.

Ранее практически весь персонал базы был эвакуирован. Ураган нанес значительный ущерб территории военного объекта.

«Зона обслуживания самолетов опустошена… Ураган полностью разрушил пристань», - говорится в сообщении.

В четверг утром ураган «Майкл» ослаб до тропического шторма. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере шесть человек. Ущерб, причиненный ураганом, в США оценивают в миллиарды долларов.